Чорич победил Мунара в самом затяжном матче в ATP в этом году

Новости спорта: Завершился третий игровой день на Мастерсе в Монако.

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Tour Masters 1000

Монте-Карло, Монако • 14-21 апреля • грунт • €4,273,775

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Второй круг

Б. Чорич (Хорватия, 9) - Ж. Мунар (Испания) 6-7(3), 7-6(7), 6-4

М. Чеккинато (Италия, 11) - С. Вавринка (Швейцария) 0-6, 7-5, 6-3

- 3 часа и 29 минут провели на корте Борна Чорич и Жауме Мунар (самый продолжительный матч в ATP-туре в этом сезоне). Хорват отыгрался с матчбола на тай-брейке второго сета, а в решающей партии оформил два брейка против одного у Мунара.

- Стэн Вавринка не сумел подать на победу в десятом гейме второй партии, после чего проиграл Марко Чеккинато и в решающем сете, не воспользовавшись четырьмя брейкпоинтами.

Пары соперников в 3-м круге: Чеккинато - Пелья, Чорич - Эрбер/Нисикори, Сонего - Норри/Фучович, Джокович - Фритц/Шварцман.