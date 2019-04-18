Чорич победил Мунара в самом затяжном матче в ATP в этом году

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Четверг, 18.04.2019
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Второй круг

Б. Чорич (Хорватия, 9) - Ж. Мунар (Испания) 6-7(3), 7-6(7), 6-4

М. Чеккинато (Италия, 11) - С. Вавринка (Швейцария) 0-6, 7-5, 6-3

- 3 часа и 29 минут провели на корте Борна Чорич и Жауме Мунар (самый продолжительный матч в ATP-туре в этом сезоне). Хорват отыгрался с матчбола на тай-брейке второго сета, а в решающей партии оформил два брейка против одного у Мунара.

- Стэн Вавринка не сумел подать на победу в десятом гейме второй партии, после чего проиграл Марко Чеккинато и в решающем сете, не воспользовавшись четырьмя брейкпоинтами.

Пары соперников в 3-м круге: Чеккинато - Пелья, Чорич - Эрбер/Нисикори, Сонего - Норри/Фучович, Джокович - Фритц/Шварцман.

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Теннис, Новости тенниса, Борна Чорич.
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