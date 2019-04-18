Свитолина пропустит грунтовый турнир WTA Premier в Штутгарте

Новости спорта: Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина пропустит турнир WTA серии Premier в Штутгарте (Германия), который стартует 22 апреля.

Элина Свитолина решила сняться с соревнований на грунтовых кортах в Штутгарте, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. Об этом сообщает БТУ.

Последний раз первая “ракетка” Украины выходила на корты WTA-тура еще во второй половине марта в Майами, где потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

Следующий турнир, который заявлен в календаре теннисистки, - "Mutua Madrid Open" в Испании. Соревнования серии WTA Premier Mandatory в Мадриде пройдут с 3 по 12 мая.

Напомним, в начале апреля организаторы заявили об участии Элины Свитолиной в выставочном турнире, который также пройдет на корте в Штутгарте. Сама же теннисистка сегодня поделилась фотографиями с тренировки на грунте в Швейцарии.