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Цуренко заменит Свитолину на турнире WTA в Штутгарте

Цуренко заменит Свитолину на турнире WTA в Штутгарте
09:19 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Цуренко выступит на этих соревнованиях впервые за 9 лет.

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира в Германии после отказа от участия первой ракетки Украины Элина Свитолиной. Также от участия в этих соревнованиях отказалась и Даниэль Коллинс.

Место американки в основной сетке займёт Се Шувэй из Тайваня.

Отметим, что Цуренко во второй раз выступит на Porsche Tennis Grand Prix. Последний раз украинка принимала участие в этих соревнованиях в 2010 году, где уступила на старте квалификации.

Свитолина пропустит грунтовый турнир WTA Premier в Штутгарте

За место в основной сетке соревнований в Штутгарте также будет бороться и Катарина Завацкая.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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