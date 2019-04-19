Цуренко заменит Свитолину на турнире WTA в Штутгарте

Новости спорта: Цуренко выступит на этих соревнованиях впервые за 9 лет.

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира в Германии после отказа от участия первой ракетки Украины Элина Свитолиной. Также от участия в этих соревнованиях отказалась и Даниэль Коллинс.

Место американки в основной сетке займёт Се Шувэй из Тайваня.

Отметим, что Цуренко во второй раз выступит на Porsche Tennis Grand Prix. Последний раз украинка принимала участие в этих соревнованиях в 2010 году, где уступила на старте квалификации.

За место в основной сетке соревнований в Штутгарте также будет бороться и Катарина Завацкая.