Лопатецкая - в финале турнира ITF в Италии

Новости спорта: Украинка Дарья Лопатецкая вышла в финал турнира ITF W25 в Италии.

15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая добилась права выступить в финале турнира Innisbrook Open - ITF World Tennis Tour в итальянском городе Санта Маргерита ди Пула.

В полуфинале Дарья обыграла шестую сеяную Кимберли Циммерманн (Бельгия) - 6:4, 1:6, 6:4, сообщает BTU.

В финальном матче Дарья встретится со второй сеяной голландкой Аранчей Рус, которая победила третью "ракетку" турнира Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна.

Отметим, что для украинки это будет уже четвёртый финал в нынешнем году. В январе Лопатецкая выиграла два подряд 25-тысячника в Гонконге, а в марте стала чемпионкой аналогичного турнира в Ниситаме (Япония).