Стаховский не смог пробиться в основную сетку турнира в Будапеште

Новости спорта: Для соперников это был первый очный поединок. Теннисисты провели на корте 1 час и 20 минут.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира ATP в Будапеште.

Украинец не сумел справиться с сербом Миомиром Кечмановичем, проиграв тому в двух сетах с одинаковым счетом — 4:6.

В первом раунде квалификации Стаховский вчера победил немца Даниэля Брандса.

На прошлой неделе Стаховский дошел до финала Челленджера в Тайбэе, но уступил в решающем матче. Впрочем, успешное выступление позволило ему подняться на 9 ступеней в рейтинге ATP.

Будапешт. Квалификация. Финал

Сергей Стаховский (Украина) — Миомир Кечманович (Сербия) 0:2 (4:6, 4:6)