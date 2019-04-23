Халеп и Мугуруса не выступят в Штутгарте

Новости спорта: Симона Халеп и Гарбинье Мугуруса из-за проблем со здоровьем пропустят крупный грунтовый турнир в Германии.

Халеп снялась с турнира в Штутгарте по причине травмы левого бедра, сообщает WTA Insider. Повреждение румынка получила в полуфинальном матче Кубка Федерации против сборной Франции (2:3).

Мугуруса на Porsche Tennis Grand Prix не выступит из-за расстройства желудка. Испанка на прошлой неделе также играла в Кубке Федерации и помогла своей команде вернуться в Мировую группу.

Места Халеп и Мугурусы в основной сетке турнира в Штутгарте заняли Джулия Гатто-Монтиконе и Вера Звонарева.

Украину на турнире Premier в Германии представит Леся Цуренко, первой соперницей которой станет немка Лаура Зигемунд.