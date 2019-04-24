Ястремская проиграла на старте турнира в Стамбуле

Новости спорта: Украинская теннисистка уступила Кристине Младенович в двух сетах.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч первого круга грунтового турнира в Стамбуле.

В стартовом поединке 18-летняя украинка уступила Кристине Младенович из Франции в двух сетах.

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут. Со счета 2:2 в первом сете Ястремская выиграла два гейма из следующих девяти. Уступая 1:3 во второй партии, украинка сравняла счет (4:4), после чего Младенович защитила подачу и воспользовалась матчболом на подаче соперницы.