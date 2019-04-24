Турин будет принимать Итоговый турнир ATP с 2021 года

Новости спорта: С 2009 года соревнования проводятся в Лондоне.

Турин был выбран ATP в качестве следующего места проведения Итогового турнира, сообщила Ассоциация на официальном сайте.

Итальянский город будет принимать соревнования в период 2021-25 годов. До этого он с 2009 года проводился в Лондоне.

«Успех Итогового турнира ATP критически важен для Ассоциации, и мы верим, что у Турина есть все необходимое, чтобы вывести соревнования на новый уровень и продолжить их рост после 12 лет в Лондоне», — заявил президент ATP Крис Кермод.

Суммарно ATP рассматривала заявки на проведение турнира от 40 разных городов, а лучшего претендента выбирали с августа прошлого года.

Следующий розыгрыш Итогового турнира ATP состоится в Лондоне в период 10-17 ноября. Действующим чемпионом в одиночном разряде является немец Александр Зверев.