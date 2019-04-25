Феррер: Я выбрал идеальный момент для завершения карьеры

Новости спорта: Испанский теннисист Давид Феррер признался в том, что скоро завершит свою спортивную карьеру и рассказал об удачах и неудачах.

"Худшее, что со мной происходило на корте? Финал турнира в Майами в 2013 году, когда я проиграл Энди Мюррею. Я не реализовал матчбол и взял хоук-ай, однако он показал, что был аут.

Как буду жить вне тенниса? Как фанат. Мне нравится смотреть теннис, и я не буду скучать по играм на центральном корте. Понимаю, что выбрал идеальный момент для завершения карьеры. Я ухожу с любовью к теннису.

В конце концов, я рад тому, как прошла моя карьера, и это то, чем я больше всего горжусь", - цитирует слова испанца Tennis World USA.