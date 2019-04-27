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Надаль раскритиковал предложение Азаренко

Надаль раскритиковал предложение Азаренко
10:52 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Теннисист считает, что у мужчин призовые должны быть больше.

Испанцу Рафаэлю Надалю на пресс-конференции после победы над Давидом Феррером на турнире в Барселоне (Испания) задали вопрос о его отношении к словам белорусской теннисистки Виктории Азаренко, высказавшейся за присуждение в мужском и женском разрядах одинаковых призовых.

"Я уже устал слышать о том, что мы против девушек. Нет, это совсем не так. Это их споры, а не наши. Интересно, что вы всегда спорите о равных призовых в теннисе, когда мы, вероятно, единственный спорт в мире, в котором почти равные призовые в большинстве соревнований. Поэтому я не понимаю, почему вы не спорите о футболе, баскетболе, обо всех других популярных видах спорта, в которых женщины по уровню заработка находятся на расстоянии многих миль от мужчин. Вы всегда обсуждаете эту тему в нашем виде спорта, в то время как мы поддерживаем женщин больше, чем кто-либо другой", — приводит слова испанца Metro.

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Надаль не согласился также с мнением Азаренко, что мужчины должны играть три сета вместо пяти, чтобы избежать переутомления перед решающими матчами. "Почему она хочет, чтобы мы играли трёхсетовые поединки? Мы все рады играть пять партий", — отметил испанец.

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WTA, Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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