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Маррей рассказал, когда вернется на теннисный корт

Маррей рассказал, когда вернется на теннисный корт
15:14 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сделал шокирующее заявление.

Бывшая первая ракетка планеты британец Энди Маррей, который перенес операцию по замене тазобедренного сустава дал комментарий по поводу возможного возвращения на корт и рассказал о своем состоянии:

"Я бью по мячу в статическом положении. Мне пока далеко до настоящей проверки, бега по корту. Я не чувствую никакого давления, не считаю, что обязан вернуться и снова играть. Если я буду в хорошем состоянии, и ничего не будет болеть, я попробую.

Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре

С бедром сейчас все очень хорошо, но оно пока немного слабое. У меня все хорошо, я счастлив. Ничего не болит, и я наслаждаюсь жизнью" - отметил легенда мирового тенниса.

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Теннис, Маррей, ATP, Новости тенниса.
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