Маррей рассказал, когда вернется на теннисный корт

Новости спорта: Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сделал шокирующее заявление.

Бывшая первая ракетка планеты британец Энди Маррей, который перенес операцию по замене тазобедренного сустава дал комментарий по поводу возможного возвращения на корт и рассказал о своем состоянии:

"Я бью по мячу в статическом положении. Мне пока далеко до настоящей проверки, бега по корту. Я не чувствую никакого давления, не считаю, что обязан вернуться и снова играть. Если я буду в хорошем состоянии, и ничего не будет болеть, я попробую.

С бедром сейчас все очень хорошо, но оно пока немного слабое. У меня все хорошо, я счастлив. Ничего не болит, и я наслаждаюсь жизнью" - отметил легенда мирового тенниса.