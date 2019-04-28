Мартич завоевала первый титул в карьере, выиграв теннисный турнир в Стамбуле

Новости спорта: Хорватская теннисистка Петра Мартич стала победительницей турнира в Стамбуле. В финале шестая сеяная Мартич обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Мартич 1 раз подала навылет, допустила 1 ошибку на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Вондроушова дважды подала навылет, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Счёт в личном противостоянии теннисисток в официальных матчах стал 4-0 в пользу Мартич.

Для 40-й ракетки мира 28-летней Мартич титул в Стамбуле стал первым в карьере.

В ходе соревнований Мартич нанесла поражение словенке Тамаре Зиданшек, румынке Ане Богдан, француженке Кристине Младенович и россиянке Маргарите Гаспарян.