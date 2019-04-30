Стаховский пробился в 1/8 финала турнира в Сеуле

Новости спорта: Сергей Стаховский выиграл стартовый матч на турнире ATP Challenger Tour в Южной Корее.

Стаховский в статусе третьего сеяного пропускал первый раунд. Во втором круге Сергей за 1 час и 11 минут уверенно разобрался с 670-й ракеткой мира из Японии Рио Ногути (6:1, 6:4).

В первом сете Стаховский сделал два брейка, а на своей подаче проиграл всего три мяча. Во второй партии Ногути попытался завязать борьбу, но Сергей во втором гейме отыграл брейк-поинт, затем при счете 3:3 сделал брейк и расчистил путь к победе. Точку в матче Стаховский поставил только с шестого матч-бола, завершив игру подачей на вылет.

За выход в четвертьфинал 100-тысячника в Сеуле Сергей Стаховский поспорит с победителем матча между Николой Миливоевичем и Джи Мун Ли.