Назван призовой фонд Уимблдона 2019

Новости спорта: Победители одиночных турниров получат на 100 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году.

Призовой фонд теннисных соревнований в Уимлбдоне суммарно составит 38 миллионов фунтов, передает Eurosport.

Таким образом, сумма призовых выросла на 11,8 процента.

Победители женского и мужского одиночных турниров получат по 2,35 миллиона фунтов, что на 100 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году.

Также были увеличены суммы призовых для спортсменов, покинувших турнир на ранних стадиях розыгрыша. К примеру, компенсация за вылет в первом раунде основной сетки составит 45 тысяч фунтов.

Соревнования в Уимблдоне стартуют 1 июля. Действующим чемпионом мужского турнира является Новак Джокович, женского — Анжелик Кербер.