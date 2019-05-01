Завацкая вышла во второй круг турнира в Германии

Новости спорта: В первом круге она обыграла датскую теннисистку Клару Таусон

Катарина Завацкая успешно стартовала на турнире ITF W60 в Германии. В стартовом раунде она обыграла Клару Таусон.

Для победы над датчанкой нашей теннисистке понадобилось чуть более двух часов, а по ходу матча Завацкая реализовала 9 из 17 брейк-поинтов (8-17 у соперницы) и выиграла пять из тринадцати геймов на своей подаче.

Отметим, что на данный момент Таусон является первой ракеткой мира среди теннисисток до 18 лет, а в начале этого сезона стала победительницей юниорского Australian Open.

Во втором круге Катарина встретится с победительницей матча между гречанкой Валентини Грамматикопулу и Жюли Жарве из Франции, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Первый круг

Катарина Завацкая (Украина, 6) - Клара Таусон (Дания, JE) 6:4, 2:6, 6:2

Напомним, что в прошлом году Завацкая стала финалисткой турнира в Висбадене