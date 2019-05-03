Свитолина в Мадриде начала подготовку к турниру WTA Premier (Видео)

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина прибыла в Мадрид (Испания), где начала подготовку к турниру WTA серии Premier Mandatory - Mutua Madrid Open.

Турнир Mutua Madrid Open серии WTA Premier Mandatory в Мадриде пройдет с 3 по 12 мая.

Последний раз первая “ракетка” Украины выходила на корты WTA-тура еще во второй половине марта в Майами, где потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

Напомним, что в основную сетку соревнований заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. В квалификации Mutua Madrid Open сыграют Марта Костюк и Екатерина Козлова.