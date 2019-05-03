Козлова и Костюк узнали соперниц в квалификации турнира в Мадриде

Новости спорта: Турнир пройдет с 4 по 11 мая, а призовой фонд – 7 млн долларов.

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Марта Костюк узнали своих противниц на старте квалификации турнира серии Premier WTA, который состоится в столице Испании - Мадриде.

25-летняя Козлова сыграет с 57-й ракеткой мира россинякой Екатериной Александровой.

16-летняя Костюк проведет поединок против 53-й ракетки мира Аманды Анисимовой из Соединенных Штатов Америки.

Турнир состоится с 4 по 11 мая, а призовой фонд равняется 7 млн долларов.

Отметим, что в прошлом 2018 году Костюк играла в основной сетке турнира, но проиграла уже в первом раунде испанке Ларе Арруабарене.