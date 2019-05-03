Украинки Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали соперниц на турнире в Мадриде

Новости спорта: Украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира WTA Madrid Open.

Соревнования пройдут с 3 по 12 мая.

Первая ракетка Украины и шестая ракетка мира Элина Свитолина встретится с француженкой Паулин Парментье. Даяна Ястремская сразится с пятой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. Соперница Леси Цуренко — четвертая ракетка мира, немка Анжелик Кербер.

Свитолина дважды соперничала с Пермантье. В 2014 году украинка победила в Баку, но в 2015 француженка взяла реванш на соревнованиях в Лиможе. Цуренко трижды встречалась на корте с Кербер, все три раза проиграла: в Брисбене в 2015 году и на Australian Open и Кубке Федерации в 2017 году. Ястремская с Плишковой сразятся впервые.

Сегодня в квалификации стартуют другие украинские теннисистки — Марта Костюк и Катарина Козлова. Соперница Костюк — американка Аманда Анисимова, оппонентка Козловой — россиянка Екатерина Александрова.

Действующей победительницей турнира в Мадриде является чешская теннисистка Петра Квитова.