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Костюк вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Костюк вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
14:57 Пт, 3 Май 2019 Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинка за три партии разобралась с 53-й ракеткой мира.

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал квалификации турнира серии Premier Mandatory в Мадриде, Испания.

16-летняя украинка в трех сетах обыграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую 53-е место в мировом рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут, а матч закончился со счетом 6:0, 2:6, 6:0 в пользу Костюк.

В следующем раунде Марта сыграет против 24-летней румынки Ирины Марии Барэ.

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Отметим, что в квалификации Madrid Open также выступит украинка Катерина Козлова.

Напомним, что 320-й номер мирового рейтинга Костюк попала в отборочный турнир благодаря Wild Card от организаторов.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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