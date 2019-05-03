Костюк вышла в финал квалификации турнира в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финал квалификации турнира серии Premier Mandatory в Мадриде, Испания.
16-летняя украинка в трех сетах обыграла 17-летнюю американку Аманду Анисимову, занимающую 53-е место в мировом рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут, а матч закончился со счетом 6:0, 2:6, 6:0 в пользу Костюк.
В следующем раунде Марта сыграет против 24-летней румынки Ирины Марии Барэ.
Отметим, что в квалификации Madrid Open также выступит украинка Катерина Козлова.
Напомним, что 320-й номер мирового рейтинга Костюк попала в отборочный турнир благодаря Wild Card от организаторов.