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Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида

Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
20:57 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг турнира WTA в Мадриде.

Украинская теннисистка Екатерина Козлова является пока единственной из украинок, кто прошел барьер первого круга турнира серии WTA Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом 7 млн 021 тыс 128 евро.

Сегодня Екатерина (84-я "ракетка" мира) обыграла китаянку Шуай Чжан (№42 рейтинга). Результат матча - 6:4, 6:2.

Встреча длилась 1 час 3 минуты.

Сегодня на корт Мадриде получится еще одна украинка - 16 летняя киевлянка Марта Костюк (320).

Ранее в воскресенье прима украинского тенниса и шестая в мире Элина Свитолина уступила француженке Полин Перментье (69) - 4:6, 6:7 (6:8). Харьковчанка еще полностью не восстановилась после травмы колена, из-за чего пропустила турнир WTA Premier в Штутгарте.

Одесситка Даяна Ястремская (38) дала бой опытной Каролине Плишкова из Чехии (5), но также сошла с дистанции - 7:5, 6:7 (5:7), 3:6.

Леся Цуренко (26) со счетом 3:6, 2:6 проиграла Ангеоик Кербер из Германии (4).

Турнир Mutua Madrid Open продлится в столице Испании до 12 мая.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Екатерина Козлова.
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