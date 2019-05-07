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Симона Халеп дала совет Серене Уильямс

Симона Халеп дала совет Серене Уильямс
10:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Теннисистка рассказала, как Серене добиться высоких результатов.

Румынская теннисистка, третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала игру американки Серены Уильямс после родов.

"Для меня было бы невозможно сделать что-то подобное. Я думаю, что Серена способна выиграть турнир "Большого шлема", но для ей нужно играть больше турниров. Это поможет ей найти свой лучший теннис, войти в соревновательный ритм", – цитирует Симону Tennis World USA.

Напомним, 1 сентября 2017 года Серена Уильямс родила дочь Олимпию. С тех пор она сыграла на трёх мэйджорах, на двух из которых добралась до финалов. Напомним, до рекорда Маргарет Корт(24) Уильямс-младшей не хватает одного титула.

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Всего за полтора сезона после родов американка провела 35 матчей, из которых выиграла в 27. В настоящее время 37-летняя теннисистка располагается на 11-й строчке в рейтинге WTA.

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Серена Уильямс, WTA, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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