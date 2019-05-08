Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Козлова рассказала о своей победе над Плишковой в Мадриде

Козлова рассказала о своей победе над Плишковой в Мадриде
07:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка неожиданно обыграла 5-ю ракетку мира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала неожиданную победу над 5-й ракеткой мира Каролиной Плишковой.

"У меня не было конкретной цели подняться в рейтинге у меня. Мне очень хочется быть повыше, но главная задача - проводить больше матчей, особенно против топ-соперниц.

Хочется получать больше опыта, улучшать свою игру. Сегодня я была достаточно стабильна, чтобы победить", - считает Козлова.

Джокович с победы стартовал в Мадриде

На сегодняшний день Козлова занимает 85-е место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский теннисист дисквалифицирован на полгода за ставки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
02 Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
05 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь