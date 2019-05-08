Козлова рассказала о своей победе над Плишковой в Мадриде

Новости спорта: Украинка неожиданно обыграла 5-ю ракетку мира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала неожиданную победу над 5-й ракеткой мира Каролиной Плишковой.

"У меня не было конкретной цели подняться в рейтинге у меня. Мне очень хочется быть повыше, но главная задача - проводить больше матчей, особенно против топ-соперниц.

Хочется получать больше опыта, улучшать свою игру. Сегодня я была достаточно стабильна, чтобы победить", - считает Козлова.

На сегодняшний день Козлова занимает 85-е место в рейтинге WTA.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский теннисист дисквалифицирован на полгода за ставки.