Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме

Новости спорта: Украинка в пятый раз сыграет на Премьере в Бирмингеме.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет свой травяной сезон на турнире уровня Premier в Бирмингеме.

Это выступление на Nature Valley Classic станет для украинки пятым в карьере. Лучший результат Свитолиной в Бирмингеме – четвертьфинал в прошлом сезоне.

Также планируют выступить на турнире Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Первая в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Бирмингема, а вторая - не смогла пробиться в основную сетку в 2017 году.

Отмечается, что Цуренко начнет свой травяной сезон на International в Хертогенбосе, а Ястремская – на International в Ноттингеме.

Ранее сообщалось, Свитолина в Мадрида потерпела поражение в первом круге турнира.