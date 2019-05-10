Свитолина встретилась с лидерами Реала

Новости спорта: Также не обошлось и без двух небезизвестных теннисистов.

Первая ракетка Украины и шестой номер всемирного рейтинга WTA Элина Свитолина участвовала вместе с парнем Гаэлем Монфисом на турнире в испанском Мадриде.

Оба представителя уже покинули чемпионат - украинка вылетела в первом круге, проиграв Полин Пармантье, а француз уступил в третьем круге легендарному Роджеру Федереру.

Однако теннисисты не упустили шанса встретиться с звездами мирового футбола, а именно игроками местной команды - Реал Мадрида.

Элина и Гаэль сфотографировались с обладателем Золотого мяча-2018 Лукой Модричем и чемпионом мира-2014 Тони Кроосом. Также на фотографии присутствует еще один коллега Свитолиной - Стэн Вавринка, победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде.