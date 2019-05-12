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Надаль пропустил Циципаса в финал турнира в Мадриде

Надаль пропустил Циципаса в финал турнира в Мадриде
08:13 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Рафаэль Надаль проиграл Стефаносу Циципасу полуфинал турнира в Мадриде, который стал для него третьим к ряду.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не сумел выйти в финал турнира серии Masters в Мадриде. Испанец в полуфинале уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 4:6, 6:2, 3:6.

Матч продлился 2 часа и 36 минут. За это время Надаль 1 раз подал навылет, допустил 1 «двойную» и выиграл 5 брейк-пойнтов. В свою очередь, Циципас сделал 5 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов.

Таким образом, Надаль покидает уже третий грунтовой турнир кряду на стадии полуфинала. Помимо Мадрида это были Индиан-Уэллс (снялся) и Барселона. Испанец продолжает проводить сезон без трофеев.

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В свою очередь, Циципас впервые в карьере обыграл Надаля, которому до этого уступил в трех матчах. В финале грек встретится с сербом Новаком Джоковичем, который прошел Доминика Тима в полуфинале.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Стефанос Циципас, Турнир в Мадриде.
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