Скачать
Вторник, 14.05.2019
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Шевченко: Всегда буду благодарен Лобановскому за всю мою жизнь
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Решающая шайба Канады за секунду до конца игры (Видео)
Решающая шайба Канады за секунду до конца игры (Видео)

Сестры Уильямс сыграют между собой в Риме

Сестры Уильямс сыграют между собой в Риме
10:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Серена Уильямс сыграет с сестрой Винус во втором круге турнира в Риме.

Американская теннисистка Винус Уильямс успешно стартовала на соревнованиях в Риме (Италия), в упорной борьбе обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.

38-летняя спортсменка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 19. В активе Мертенс 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 8 сделанных брейков.

За выход в третий круг Винус Уильямс поборется с младшей сестрой, Сереной, которая не играла с марта из-за травмы колена. Это будет их 31-я встреча. У Серены — 18 побед, у Винус — 12.

Женщины. Рим. Первый круг

Виктория Азаренко (Беларусь) — Чжан Шуай (Китай) — 6:2, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) — Мона Бартель (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Серена Уильямс, Винус Уильямс, Теннис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
02 Дарио Срна: Мне не хватает украинского борща, сала и хорошей водки
03 Названа символическая сборная сезона АПЛ
04 Назван арбитр на финал Кубка Украины Шахтер - Ингулец
05 Кто споет гимн на финале Кубка Украины по футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь