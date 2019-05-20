Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Ястремская: У меня все еще есть кашель, но я иду на поправку

Ястремская: У меня все еще есть кашель, но я иду на поправку
18:36 Пн, 20 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинка вышла во второй круг турнира в Страсбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы над Полин Пармантье (6:2, 6:4) в первом круге грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге прокомментировала состояние своего здоровья.

"После моего матча в Мадриде у меня поднялась температура и я заболела, поэтому и не смогла хорошо подготовиться к Риму. У меня все еще есть кашель, но я намного лучше себя чувствую и иду на поправку.

Полин Парментье сыграла несколько хороших матчей на грунте в этом сезоне, например, как тот, который она выиграла у Элины Свитолиной в Мадриде.

Я играла с ней в прошлом году на харде, что было проще. У нее хорошая подача, она игрок хорошего уровня. Сегодня я играла лучше, но она тоже старалась, и это теннис", - приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.

Стоит отметить, что во втором круге на турнире в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с австралийкой Самантой Стосур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь