Ястремская: У меня все еще есть кашель, но я иду на поправку

Новости спорта: Украинка вышла во второй круг турнира в Страсбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы над Полин Пармантье (6:2, 6:4) в первом круге грунтового турнира серии WTA International в Страсбурге прокомментировала состояние своего здоровья.

"После моего матча в Мадриде у меня поднялась температура и я заболела, поэтому и не смогла хорошо подготовиться к Риму. У меня все еще есть кашель, но я намного лучше себя чувствую и иду на поправку.

Полин Парментье сыграла несколько хороших матчей на грунте в этом сезоне, например, как тот, который она выиграла у Элины Свитолиной в Мадриде.

Я играла с ней в прошлом году на харде, что было проще. У нее хорошая подача, она игрок хорошего уровня. Сегодня я играла лучше, но она тоже старалась, и это теннис", - приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.

Стоит отметить, что во втором круге на турнире в Страсбурге Даяна Ястремская сыграет с австралийкой Самантой Стосур.