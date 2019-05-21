Эшли Барти снялась с турнира в Страсбурге

Новости спорта: Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы правой руки.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы правой руки. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира категории International.

Сегодня, 21 мая, восьмая ракетка мира должна была сыграть свой первый матч на соревнованиях. Теперь её соперница из Австралии Дарья Гаврилова сыграет против представительницы Латвии Дианы Марцинкевич.

Действующей чемпионкой соревнований в Страсбурге является россиянка Анастасия Павлюченкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Доминики Цибулковой из Словакии – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Турнир Internationaux de Strasbourg завершится 25 мая.