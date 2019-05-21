Скачать
Вторник, 21.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Украинский стронгмен Новиков второй раз подряд выиграл турнир Арнольд Классик
Украинский стронгмен Новиков второй раз подряд выиграл турнир Арнольд Классик
Уайлдер - Бризил: статистика ударов в чемпионском бою
Уайлдер - Бризил: статистика ударов в чемпионском бою
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Эшли Барти снялась с турнира в Страсбурге

Эшли Барти снялась с турнира в Страсбурге
14:07 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы правой руки.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Страсбурге (Франция) под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы правой руки. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира категории International.

Сегодня, 21 мая, восьмая ракетка мира должна была сыграть свой первый матч на соревнованиях. Теперь её соперница из Австралии Дарья Гаврилова сыграет против представительницы Латвии Дианы Марцинкевич.

Действующей чемпионкой соревнований в Страсбурге является россиянка Анастасия Павлюченкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Доминики Цибулковой из Словакии – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6). Турнир Internationaux de Strasbourg завершится 25 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
02 Украинский стронгмен Новиков второй раз подряд выиграл турнир Арнольд Классик
03 Самый дорогой футболист в мире назвал Месси фаворитом на Золотой мяч
04 Моуриньо отказался возглавить Ювентус
05 Динамо представит новую форму
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь