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Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros

Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
08:07 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Элина Свитолина в интервью пресс-службе Roland Garros рассказала, чего ожидает от предстоящего турнира.

Девятая ракетка мирового рейтинга WTA Элина Свитолина в интервью пресс-службе Roland Garros рассказала, чего ожидает от предстоящего турнира.

Украинка отметила поддержку французских фанатов.

"Надеюсь, что я получу чуть больше поддержки от зрителей, потому что я вместе в Гаэлем Монфисом, а также, возможно, из-за своей игры. Однозначно, для нас обоих это будет особенный турнир. Мне всегда нравилось выступать на Roland Garros. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием.

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Надеюсь, что Гаэль и я сможем следить за матчами друг друга, хотя это и турнир Большого Шлема, где, конечно же, ты должен фокусироваться на своих собственных матчах. Но если у нас не получается наблюдать за матчами друг друга с трибун, то уж по телевизору мы их точно смотрим".

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Элина Свитолина, Теннис, Roland Garros, Новости тенниса.
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