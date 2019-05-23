Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros

Новости спорта: Элина Свитолина в интервью пресс-службе Roland Garros рассказала, чего ожидает от предстоящего турнира.

Девятая ракетка мирового рейтинга WTA Элина Свитолина в интервью пресс-службе Roland Garros рассказала, чего ожидает от предстоящего турнира.

Украинка отметила поддержку французских фанатов.

"Надеюсь, что я получу чуть больше поддержки от зрителей, потому что я вместе в Гаэлем Монфисом, а также, возможно, из-за своей игры. Однозначно, для нас обоих это будет особенный турнир. Мне всегда нравилось выступать на Roland Garros. Когда на корте играют французы, то зрители всегда очень громко за них болеют, и мне всегда устраивали здесь теплый прием.

Надеюсь, что Гаэль и я сможем следить за матчами друг друга, хотя это и турнир Большого Шлема, где, конечно же, ты должен фокусироваться на своих собственных матчах. Но если у нас не получается наблюдать за матчами друг друга с трибун, то уж по телевизору мы их точно смотрим".