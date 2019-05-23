Надежда Киченок проиграла в парном четвертьфинале турнира во Франции

Новости спорта: Дуэт Надежда Киченок - Эбигейл Спир уступили в 1/4 финала китайскому тандему Ин-Ин Дуань - Синь-Юнь Хань.

Украинско-американскому дуэту Надежда Киченок - Эбигейл Спирс не удалось преодолеть четвертьфинальную стадию парного разряда на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском городе Страсбург с призовым фондом $250 тысяч.

На пути в полуфинал соревнований посеянные под 5-м номером Киченок и Спирс в трех сетах уступили китайскому тандему Ин-Ин Дуань - Синь-Юнь Хань - 6:2, 3:6, 8:10.

Поединок продолжался 1 час 26 минут.

Путевку в финал турнира Ин-Ин Дуань и Синь-Юнь Хань разыграют с победителями встречи между казахстанско-украинской парой Галина Воскобоева - Даяна Ястремская и японско-австралийским дуэтом Мию Като - Сторм Сандерс.