Украинка Ястремская вышла в финал турнира WTA во Франции

Новости спорта: Третья "ракетка" Украины Даяна Ястремская завоевала путевку в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге (Франция) с призовым фондом $250 тысяч.

В полуфинале соревнований посеянная под 6-м номером Ястремская (№42 рейтинга WTA) со счетом 6:4, 6:4 обыграла 11-ю "ракетку" мира Арину Соболенко из Беларуси.

Поединок продолжался 1 час и 25 минут.

В финале турнира Ястремская встретится с победительницей французского противостояния между 4-м номером "посева" Каролин Гарсия и Хлое Паке.

Напомним, казахстанско-украинский дуэт Галина Воскобоева - Даяна Ястремская сегодня встретится с китайским тандемом Ин-Ин Дуань - Синь-Юнь Хань в 1/2 финала парного разряда.