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Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге

Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
12:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: 19-летняя украинка Даяна Ястремская в упорной борьбе выиграла свой третий финал WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир серии International в Страсбурге, что позволило ей подняться на рекордное для себя 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом говорит предварительный рейтинг, размещенный на сайте организации.

Стоит отметить, что 19-летняя украинка обновила свой прежний рекорд, который установила после победы на турнире в Хуахине-2018.

К тому же, победа в Страсбурге стала для Ястремской уже третьей в финалах серии WTA.

В двадцатке лучших не произошло изменений. Японка Наоми Осака по-прежнему занимает первую позицию, однако может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.

Из украинских теннисисток в сотню лучших входят также Элина Свитолина (9 место), Леся Цуренко (27) и Катерина Козлова (67).

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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