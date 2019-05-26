Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

Новости спорта: 19-летняя украинка Даяна Ястремская в упорной борьбе выиграла свой третий финал WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла турнир серии International в Страсбурге, что позволило ей подняться на рекордное для себя 32 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом говорит предварительный рейтинг, размещенный на сайте организации.

Стоит отметить, что 19-летняя украинка обновила свой прежний рекорд, который установила после победы на турнире в Хуахине-2018.

К тому же, победа в Страсбурге стала для Ястремской уже третьей в финалах серии WTA.

В двадцатке лучших не произошло изменений. Японка Наоми Осака по-прежнему занимает первую позицию, однако может потерять звание первой ракетки мира по итогам Roland Garros.

Из украинских теннисисток в сотню лучших входят также Элина Свитолина (9 место), Леся Цуренко (27) и Катерина Козлова (67).