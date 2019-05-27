Свитолина - о предстоящем матче против Козловой на Ролан Гаррос

Новости спорта: Элина Свитолина рассказала о матче и поделилась мыслями по поводу предстоящего поединка против соотечественницы Екатерины Козловой.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №9), которая сегодня вышла во второй круг турнира Ролан-Гаррос рассказала о матче и поделилась мыслями по поводу предстоящего поединка против соотечественницы Екатерины Козловой. Ее слова приводит сайт WTA:

"Я просто пыталась сосредоточиться на вещах, которые я могу контролировать", - сказала Свитолина после выигрыша. Я знаю, что это было нелегко. Но для меня это было просто мотивацией, чтобы я хорошо вошла в турнир, чтобы сыграла разумно. Вы знаете, у меня уже нет времени, чтобы проигрывать с первого же матча.

Я знаю Екатерину уже давно, - сказала Свитолина. - Но я давно не видела ее игры, но мы просмотрим как она играет. Я просто стараюсь не так много думать об оппонентах, которые находятся на другой стороне сетки. Я просто пытаюсь взять один матч и быть готовой к нему.

Для меня самым важным является то, что я готова, я чувствую себя хорошо, мои движения хорошие, я психологически свежая, и это важно", - сказала Свитолина.