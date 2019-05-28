Федерер назвал свою главную цель на Ролан Гаррос

Новости спорта: Роджер заявил, что статус андердога помогает ему быть более спокойным.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что ему комфортно ощущать себя "темной лошадкой" Открытого чемпионата Франции - Ролан Гаррос.

"Мне кажется, что если я проиграю на турнире, то люди скажут: "Что ж, этого можно было ожидать". Приятно быть темной лошадкой на Ролан Гаррос. По крайней мере, я себя сам ощущаю в этой роли.

На протяжении долгого времени было так, что если я проигрывал, это вызывало разочарование, и мне приходилось объясняться перед прессой. Но сейчас не важно, проиграю ли я. Это помогает быть более спокойным", - приводит слова Роджера Metro.

Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Федерер обыграл Лоренцо Сонего. Ранее швейцарец рассказал, какой турнир считает главным для себя.