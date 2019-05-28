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Стаховский: Сыграл довольно приличный матч с Симоном

Стаховский: Сыграл довольно приличный матч с Симоном
12:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский поделился впечатлениями от проигранного на старте Ролан Гаррос поединка с французом Жилем Симоном.

Сергей Стаховский, в частности, отметил, что пытался переломить ход игры, но не удалось, с Жилем
тяжело играть.

"На грунте против Симона я сыграл довольно приличный матч. Симон отыграл классно, я пытался его немножко сломать, но он не поддался.

Симон такой теннисист, с которым трудно играть. Он не ошибается, он не дает особого ритма, от него вечно летит мяч, который ты не поймешь, каким он будет, коротким или длинным, вечно на него натыкаешься. У меня сегодня был не лучший день, скажем там, возможно, нужно было больше укорачивать, потому что туда он бежал лениво или не бежал вообще", - цитирует Стаховского БТУ.

Стаховский покинул Ролан Гаррос

Как сообщалось ранее, 27 мая первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский зачехлил ракетку после первого круга второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом 42 млн 66 тыс. евро. Стаховский уступил посеянному под 26-м номером французу Жилю Симону со счетом 3:6, 3:6, 4:6.

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Сергей Стаховский, Теннис, Жиль Симон, Новости тенниса, Ролан Гаррос-2019.
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