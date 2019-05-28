Цуренко с победы стартовала на Ролан Гаррос

Новости спорта: Леся Цуренко обыграла Бушар в первом раунде Ролан Гаррос.

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко успешно стартовала на втором в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В первом круге соревнований посеянная под 27-м номером Цуренко оставила за бортом турнира 77-ю "ракетку" мира Эжени Бушар из Канады - 6:2, 6:2.

Путевку в третий круг Ролан Гаррос Цуренко разыграет с 76-м номером мировой классификации сербкой Александрой Крунич.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.