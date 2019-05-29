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Козлова рассказала, почему снялась с матча со Свитолиной на Ролан Гаррос-2019

Козлова рассказала, почему снялась с матча со Свитолиной на Ролан Гаррос-2019
19:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинская теннисистка Катерина Козлова объяснила причину отказа от матча второго круга Ролан Гаррос против Элины Свитолиной.

У спортсменки обострился кашель, что привело к трещине в ребре.

"После матча первого круга на следующий день у меня сильно ухудшился кашель, я начала просто очень сильно кашлять. Вчера утром я начала чувствовать боль в ребре и она ухудшалась с каждым часом. Я попыталась потренироваться, но мне еще хуже стало. Потом физиотерапевт уже ничего не мог сделать. Вчера мы пошли на УЗИ к врачу, и на данный момент обследование показывает у меня "stress fracture", миниатюрную, меньше миллиметра, трещину в ребре из-за кашля. Потому что из-за кашля мышцы тянут ребро и из-за этого очень сильные боли. Я, конечно, еще буду это проверять", - сказала Козлова.

Теннисистка надеялась на улучшение состояния, поэтому не торопилась сниматься с поединка.

Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча

"Но я не стала сниматься вчера, думала, что может сегодня буду меньше кашлять. Но мне стало еще хуже, еще больнее, я ночью почти не спала, потому что каждое движение практически мне больно делать, кашель тоже ухудшился. Сначала мне нужно вылечить кашель, чтобы мышцы меньше дергали ребро. Я пробовала вчера обезболить, но обезболивающие не помогли мне особо. Я встретилась утром еще раз с физиотерапевтом и снялась с утра. Мне было даже больно идти, чуть пресс напрягается и сразу тянет, это очень больно", - сказала спортсменка.

С парного разряда в Париже Козлова пока не снялась, но признала, что придется это сделать.

"С пары в Париже я еще не снялась, потому что у меня не было времени, но буду сниматься. Сейчас буду думать, куда лучше поехать, что сначала делать. Наверное, сначала надо кашель облегчить, будем разговаривать с врачом и решать. На травяной сезон у меня в планах были турниры в Ноттингеме, Бирмингеме, Истборне. Я еще заявлена в Ноттингеме, но это маловероятно, что я там буду играть, я буду сниматься, надеюсь Бирмингем смогу сыграть, будем еще смотреть по самочувствию", - сказала украинка.

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Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Катерина Козлова, Ролан Гаррос-2019.
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