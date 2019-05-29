Брайан - первый теннисист в истории, возглавляющий рейтинг 500 недель

Новости спорта: Американский теннисист Майк Брайан возглавляет парный рейтинг АТР уже на протяжении 500 недель.

Представитель США стал первым в истории, который смог достичь такого показателя.

Отметим, что сразу за ним располагается его брат Боб, бывший лидером 439 недель.

41-летний Брайан выиграл 123 турниров АТР в рамках парных соревнований, а также взял "золото" на Олимпийских играх-2012 в Лондоне. Майк 18 раз становился обладателем турниров Большого шлема в парном разряде, а также 4 раза завоевывал их в миксте.

Интересно, что в рамках мужского одиночного разряда более всего возглавлял рейтинг швейцарец Роджер Федерер (310).

Среди женщин в одиночных соревнованиях большего всего на первом месте была Штеффи Граф (377), а больше всего в парном разряде оставалась лидером Мартина Навратилова (237).