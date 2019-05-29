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Людмила Киченок вышла во второй круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде

Людмила Киченок вышла во второй круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
20:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский-латвийский дуэт Людмила Киченок - Елена Остапенко пробились во второй круг парного разряда на турнире во Франции.

В матче стартового круга Киченок и Остапенко в трех сетах обыграли посеянных под 14-м номером румынок Ирину Бегу и Михаэлу Бузарнеску - 6:7 (6:8), 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2,5 часа.

За выход в третий круг соревнований Киченок и Остапенко встретятся с победительницами матча между словацко-чешским тандемом Магдалена Рыбарикова - Маркета Вондроушова и французской парой Амандин Эсс - Джессика Понше.

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Напомним, Людмила Киченок выступит в смешанном разряде Ролан Гаррос в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. Первый соперник - японско-индийський тандем Суко Аояма - Дивидж Шаран.

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Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок, Ролан Гаррос-2019.
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