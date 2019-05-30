Ястремская завершила выступление на Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире Ролан Гаррос в Париже и в парном разряде.

Напарница Даяны Ястремской отказалась от выступления в парной сетке. Об этом сообщает БТУ.

На сегодня был запланирован парный матч Даяна Ястремская/Анастасия Потапова (Россия) против Мэнди Минеллы (Люксембург)/Элисон ван Эйтванк (Бельгия). Потапова отказалась от выступления из-за повреждения, у теннисистки травма левого бедра.

Напомним, в одиночном разряде на втором в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн третья "ракетка" Украины и 32-й номер мировой классификации Даяна Ястремская проиграла в первом круге Карле Суарес-Наварро из Испании.