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Молчанов остановился во втором раунде парных соревнований на Ролан Гаррос-2019

Молчанов остановился во втором раунде парных соревнований на Ролан Гаррос-2019
17:00 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинский теннисист Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем не смог выйти в третий круг теннисного турнира Ролан Гаррос-2019 в Париже.

Матч продолжался 1 час и 44 минуты. По ходу первого сета соперники обменялись брейками, а при счете 4-5 на подаче сербов Молчанов и Зеленай не воспользовались сетболом. Далее Лайович и Типсаревич выиграли еще два гейма, чтобы завершить партию в свою пользу.

Второй круг

Денис Молчанов/Игор Зеленай (Украина/Словакия) - Душан Лайович/Янко Типсаревич (Сербия) 5-7, 6-7(5)

Во второй партии теннисисты оформили по два брейка, а в упорном девятом гейме украинец и словак проиграли свою подачу. Завершить поединок на своей подаче сербская пара не сумела (Молчанов и Зеленай отыгрались с матчбола).

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На тай-брейке Денис и Игор вели 4-1, а затем сразу пять розыгрышей подряд в свой актив записали соперники. Еще один матчбол Молчанов и Зеленай отыграли, но с третьей попытки сербский дуэт оформил победу.

Для Дениса Молчанова это было шестое выступление в парной сетке Больших Шлемов. Пройти далее второго раунда 32-летнему украинцу еще не удавалось.

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Теннис, Денис Молчанов, Новости тенниса, Ролан Гаррос-2019.
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