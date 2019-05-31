Молчанов остановился во втором раунде парных соревнований на Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Украинский теннисист Денис Молчанов в паре со словаком Игорем Зеленаем не смог выйти в третий круг теннисного турнира Ролан Гаррос-2019 в Париже.

Матч продолжался 1 час и 44 минуты. По ходу первого сета соперники обменялись брейками, а при счете 4-5 на подаче сербов Молчанов и Зеленай не воспользовались сетболом. Далее Лайович и Типсаревич выиграли еще два гейма, чтобы завершить партию в свою пользу.

Второй круг

Денис Молчанов/Игор Зеленай (Украина/Словакия) - Душан Лайович/Янко Типсаревич (Сербия) 5-7, 6-7(5)

Во второй партии теннисисты оформили по два брейка, а в упорном девятом гейме украинец и словак проиграли свою подачу. Завершить поединок на своей подаче сербская пара не сумела (Молчанов и Зеленай отыгрались с матчбола).

На тай-брейке Денис и Игор вели 4-1, а затем сразу пять розыгрышей подряд в свой актив записали соперники. Еще один матчбол Молчанов и Зеленай отыграли, но с третьей попытки сербский дуэт оформил победу.

Для Дениса Молчанова это было шестое выступление в парной сетке Больших Шлемов. Пройти далее второго раунда 32-летнему украинцу еще не удавалось.