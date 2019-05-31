Скачать
Пятница, 31.05.2019
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Рома готовит предложение Фонсеке
Рома готовит предложение Фонсеке
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019

Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Элина Свитолина в двух сетах проиграла Гарбинье Мугурусе.

Первой "ракетке" Украины Элине Свитолиной не удалось пробиться в четвертый круг турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В поединке третьего раунда соревнований посеянная под 9-м номером Свитолина уступила 19-й "ракетке" турнира Гарбинье Мугурусе из Испании - 3:6, 3:6.

Цуренко дожала Крунич и вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Поединок продолжался 1,5 часа. Счет личных встреч стал 4:2 в пользу харьковчанки.Путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос Мугуруса разыграет с победительницей противостояния между 7-м номером "посева" американкой Слоан Стивенс и 71-й "ракеткой" мировой классификации словенкой Полоной Херцог.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Ролан Гаррос-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
03 "WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
04 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
05 Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь