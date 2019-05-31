Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Элина Свитолина в двух сетах проиграла Гарбинье Мугурусе.

Первой "ракетке" Украины Элине Свитолиной не удалось пробиться в четвертый круг турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В поединке третьего раунда соревнований посеянная под 9-м номером Свитолина уступила 19-й "ракетке" турнира Гарбинье Мугурусе из Испании - 3:6, 3:6.

Поединок продолжался 1,5 часа. Счет личных встреч стал 4:2 в пользу харьковчанки.Путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос Мугуруса разыграет с победительницей противостояния между 7-м номером "посева" американкой Слоан Стивенс и 71-й "ракеткой" мировой классификации словенкой Полоной Херцог.