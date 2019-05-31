Федереру покорилось уникальное достижение

Новости спорта: Свой первый матч на ТБШ Роджер Федерер сыграл почти ровно 20 лет.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сегодня, 31 мая, проведет поединок в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом.

Данный матч станет 400-м для 37-летнего спортсмена на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

20-кратный обладатель Гранд Слэмов стал первым теннисистом в истории, который смог достичь данного показателя. До этого в одиночных матчах никто не играл такое количество игр на Шлемах ни среди женщин, ни среди мужчин.

Своей первый поединок на ТБШ третья ракетка мира провела 25 мая 1999 года. Тогда он на Ролан Гаррос уступил Патрику Рафтеру в четырех сетах.