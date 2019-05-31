Скачать
Пятница, 31.05.2019
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019
Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис
Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис

Федереру покорилось уникальное достижение

Федереру покорилось уникальное достижение
17:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Свой первый матч на ТБШ Роджер Федерер сыграл почти ровно 20 лет.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сегодня, 31 мая, проведет поединок в рамках третьего круга Открытого чемпионата Франции с Каспером Руудом.

Данный матч станет 400-м для 37-летнего спортсмена на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

20-кратный обладатель Гранд Слэмов стал первым теннисистом в истории, который смог достичь данного показателя. До этого в одиночных матчах никто не играл такое количество игр на Шлемах ни среди женщин, ни среди мужчин.

Свитолина уступила Мугурусе в третьем круге Ролан Гаррос-2019

Своей первый поединок на ТБШ третья ракетка мира провела 25 мая 1999 года. Тогда он на Ролан Гаррос уступил Патрику Рафтеру в четырех сетах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 "WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
03 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
04 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
05 Хирн: Уайлдер не хочет драться с Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь