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"Я в предвкушении": Цуренко - о предстоящем матче против Халеп

"Я в предвкушении": Цуренко - о предстоящем матче против Халеп
07:49 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Леся Цуренко прокомментировала свои два предыдущих матча.

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о психологических трудностях, с которыми она столкнулась на матчах Ролан Гаррос. По словам спортсменки, она часто думает о своем возрасте и боится не успеть достичь каких-то высот до конца карьеры.

"Вчера основная проблема психологического характера была в том, что у меня был день рождения. В моей голове было столько разных мыслей, я бы сказала, что это был один из худших дней в моей жизни. Уже дня два я чувствовала себя неважно. Раньше такого не было. Кстати, я впервые играю прямо в день рождения. Я начала нервничать еще 29 числа. Были такие мысли, что, мол, вот мне уже 30, осталось играть всего лишь несколько лет, а хочется сделать что-то такое… В основном мысли, что хочу сделать что-то хорошее, а уже столько всего проиграно. Это накрыло. Было очень тяжело играть, потому что тело меня не слушалось. Все, чего я хотела, это закончить этот матч. Но в какой-то момент, что случается с тобой как с теннисисткой, ты начинаешь бороться, говоришь, мол, нет-нет, я буду бороться.

Ночь выдалась ужасной. Я практически не спала, в моей голове все время был этот матч. Все, что происходило со мной вчера, повторилось сегодня, только гораздо быстрее. Честно скажу, я просто перебивала мяч в какой-то момент, старалась это делать как можно более дисциплинировано. Это был единственный план после того, как я начала более-менее возвращаться в матч", - сказала Цуренко.

Цуренко дожала Крунич и вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Теннисистка также прокомментировала предстоящий поединок 3-го круга против Симоны Халеп.

Надеюсь, что в завтрашнем матче с Халеп я смогу наконец-то отпустить ситуацию и не думать о том, какие удары я могу делать. Я в предвкушении от еще одного матча с Симоной, думаю, что такие матчи идут только на пользу, независимо от результата, они всегда имеют какой-то положительный вклад в будущее", - отметила украинка.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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