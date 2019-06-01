Цуренко уступила Халеп в третьем круге Ролан Гаррос-2019

Новости спорта: Леся Цуренко досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam.

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В третьем круге соревнований посеянная под 27-м номером Цуренко проиграла 3-й "ракетке" соревнований Симоне Халеп из Румынии - 2:6, 1:6.

Поединок, который продолжался всего 53 минуты, останавливался для оказания Цуренко медицинской помощи.

Путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос Халеп разыграет с победительницей противостояния пуэрториканки Моники Пуиг и Иги Святек из Польши.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.