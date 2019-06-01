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Цуренко уступила Халеп в третьем круге Ролан Гаррос-2019

Цуренко уступила Халеп в третьем круге Ролан Гаррос-2019
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Леся Цуренко досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam.

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко досрочно завершила выступление на втором в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В третьем круге соревнований посеянная под 27-м номером Цуренко проиграла 3-й "ракетке" соревнований Симоне Халеп из Румынии - 2:6, 1:6.

Поединок, который продолжался всего 53 минуты, останавливался для оказания Цуренко медицинской помощи.

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Путевку в четвертьфинал Ролан Гаррос Халеп разыграет с победительницей противостояния пуэрториканки Моники Пуиг и Иги Святек из Польши.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Ролан Гаррос-2019.
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