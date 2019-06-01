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Людмила Киченок прошла в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде

Людмила Киченок прошла в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Людмила Киченок продолжает борьбу в парном разряде на Открытом чемпионате Франции-2019.

Украинский-латвийский дуэт Людмила Киченок - Елена Остапенко без борьбы прошел в третий круг парного разряда на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

Матч второго круга против словацко-чешского тандема Магдалена Рыбарикова - Маркета Вондроушова не состоялся из-за травмы Рыбариковой.

За выход в четвертьфинал соревнований Киченок и Остапенко встретятся с посеянными под 3-м номером Шувэй Се (Тайвань) и Барборой Стрыцовой (Чехия).

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Напомним, Людмила Киченок также выступает в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом в смешанном разряде Ролан Гаррос.

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Теннис, Новости тенниса, Людмила Киченок, Елена Остапенко, Ролан Гаррос-2019.
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