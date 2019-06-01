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Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2019 в миксте

Надежда Киченок пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2019 в миксте
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Надежда Киченок и Айсам-уль-Хак Куреши пробились в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции в миксте.

Украинский-пакистанский дуэт Надежда Киченок - Айсам-уль-Хак Куреши вышел в 1/4 финала смешанного разряда на турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате Франции по теннису (Ролан Гаррос) в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В матче второго круга соревнований Киченок и Куреши за полтора часа одержали победу над хорватско-американским тандемом Дария Юрак - Остин Крайчек - 6:4, 4:6, 10:7.

Людмила Киченок прошла в третий круг Ролан Гаррос-2019 в парном разряде

Надежда Киченок впервые в карьере выступает в миксте на Ролан Гаррос. Украинка повторила свой лучший результат в смешанном парном разряде: в прошлом году на US Open Надежда дошла до четвертьфинала в паре с голландцем Уэсли Коольхофом.

Напомним, в третьем круге парного разряда Надежда Киченок и американка Абигейл Спирс разыграют путевку в четвертьфинал с посеянными под 15-м номером бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Юханной Ларссон.

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Теннис, Новости тенниса, Надежда Киченок, Айсам-уль-Хак Куреши.
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