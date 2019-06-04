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Федерер установил новый рекорд на Ролан Гаррос

Федерер установил новый рекорд на Ролан Гаррос
08:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных четвертьфиналистов "Ролан Гаррос".

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных четвертьфиналистов "Ролан Гаррос".

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции–2019 швейцарец уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера. На момент этой победы возраст Федерера составил 37 лет и 305 дней. В 1968 году четвертьфинала "Ролан Гаррос" достиг 40-летний американец Панчо Гонсалес, а в 1971 году — 39-летний венгр Иштван Гуйяш.

Также Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом турниров серии "Большого шлема" с 1991 года, когда в четвертьфинал US Open вышел 39-летний американец Джимми Коннорс.

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В карьере швейцарского теннисиста это уже 54-й четвертьфинал мэйджоров. За выход в полуфинал "Ролан Гаррос" Федерер сыграет с соотечественником Стэном Вавринкой, которому уступил в четвертьфинале парижского турнира в 2015 году.

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Теннис, Роджер Федерер, Ролан Гаррос, Новости тенниса.
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