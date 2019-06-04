Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Новости спорта: Федерер в четырех сетах победил Вавринку и вышел в полуфинал Ролан Гаррос.

Роджер Федерер в четвертьфинале Ролан Гаррос в четырех сетах победил Станисласа Вавринку.

Поединок длился 3 часа и 40 минут. В первом и третьем сетах Федерер побеждал Вавринку на тай-брейках. Вторая партия осталась за Стеном.

В четвертом сете Ваваринка допустил досадную ошибку на своей подаче, которая предопределила исход не только партии, но и всего матча.

Таким образом, Федерер в тяжелейшем матче одержал победу и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где встретится с Рафаэлем Надалем, который в 1/4 финала справился с Кеем Нисикори.

ATP. Ролан Гаррос. 1/2 финала

Станислас Вавринка (Швейцария, 24) — Роджер Федерер (Швейцария, 3) 1:3 (6:7 (4), 6:4, 6:7 (5), 4:6)

Рафаэль Надаль в четвертьфинале Ролан Гаррос одержал уверенную победу над Кеи Нисикори в трех сетах.

11-кратный победитель French Open справился с оппонентом за час и 53 минуты, подав 3 эйса, совершив 3 двойные ошибки и реализовав 7 брейков.

Украину на турнире представлял Сергей Стаховский, покинув турнир после поражения от Жиля Симона в первом раунде.

ATP. Ролан Гаррос. 1/4 финала

Кеи Нисикори (Япония, 7) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) 0:3 (1:6, 1:6, 3:6)