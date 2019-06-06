Тренер Серены Уильямс раскритиковал объятия теннисистов после матча

Новости спорта: Тренера Серены Уильямс раздражает систематические послематчевые объятия соперников на корте.

Известный тренер Патрик Муратоглу, который работает с Сереной Уильямс и многими другими известными игроками, у себя в Twitter раскритиковал традиционные послематчевые объятия теннисистов:

«Эта новая тенденция систематически обнимать соперника после того, как только что обыграл его, очень раздражает меня. Они просто хотят выглядеть хорошими парнями? Нашему спорту нужно больше честности.

Я сказал «систематически». Меня раздражает лицемерие. Если ты обыграл своего друга и вам обоим приятно обняться, это уже другой разговор».

Ранее Муратоглу выразил мнение, что Стефанос Циципас уже готов выиграть турнир Большого шлема.