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Тренер Серены Уильямс раскритиковал объятия теннисистов после матча

Тренер Серены Уильямс раскритиковал объятия теннисистов после матча
05:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Тренера Серены Уильямс раздражает систематические послематчевые объятия соперников на корте.

Известный тренер Патрик Муратоглу, который работает с Сереной Уильямс и многими другими известными игроками, у себя в Twitter раскритиковал традиционные послематчевые объятия теннисистов:

«Эта новая тенденция систематически обнимать соперника после того, как только что обыграл его, очень раздражает меня. Они просто хотят выглядеть хорошими парнями? Нашему спорту нужно больше честности.

Я сказал «систематически». Меня раздражает лицемерие. Если ты обыграл своего друга и вам обоим приятно обняться, это уже другой разговор».

Серена Уильямс - первая спортсменка в списке самых богатых, которые "сделали себя сами"

Ранее Муратоглу выразил мнение, что Стефанос Циципас уже готов выиграть турнир Большого шлема.

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Серена Уильямс, Теннис, Патрик Муратоглу.
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